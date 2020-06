WARDRUNA: Neuer Song 'Lyfjaberg' veröffentlicht

Die norwegische Band WARDRUNA hat die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Kvitravn" verschoben. Um die Wartezeit darauf zu verkürzen, hat die Band nun mit 'Lyfjaberg' einen neuen Song veröffentlicht.



Die Band sagt dazu: "Als uns die Umstände dazu gezwungen haben, die Veröffentlichung unseres neuen Albums "Kvitravn" zu verschieben, war uns sofort klar, dass wir trotzdem schnell neue Musik veröffentlichen wollten. In unsicheren Zeiten kann Musik - und Kunst im Allgemeinen – eine große Bedeutung zukommen. Daher entschlossen wir uns, dass jetzt nicht die Zeit des Schweigens ist und haben sofort in den Kreativmodus geschaltet, sind ins Studio gegangen und haben den Song ‘Lyfjaberg’ aufgenommen."



"Das Video zu 'Lyfjaberg' wurde größtenteils in den Bergen bei Tustna in Norwegen gedreht, Anfang Mai, als plötzlich der Winter beschloss mit voller Kraft zurückzukehren und wir uns in für drei Tage und Nächte durch einen halben Meter hohen Schnee kämpfen mussten. In vielerlei Hinsicht spiegelt der Entstehungsprozess des Videos die Bedeutung des Songs wider, denn wir mussten alle ein paar unserer inneren Hügel überwinden um das Video fertigzustellen. Ein großer Dank geht an Ragnarok Film und alle Mitwirkenden, die sich von Anfang an voll und ganz für dieses Projekt begeistert haben."

