WARRIOR SOUL kommt auf Tour

Kory Clarke bringt seine Bande über den großen Teich in unsere Breiten, aber nur für einige wenige Konzerte, mit denen sie ihr neues Album "Back On The Lash" unterstützen werden. Wer die Buben sehen will, hat hier die Chance:

14. April, Colosseum, Genk, Belgium

15. April, Cacaofabrik, Helmond, Netherlands

16. April, MTS, Oldenburg, Germany

19. April, Cult, Nürnberg, Germany

21. April, Böröm pöm pöm, Oberentfelden, Switzerland

22. April, Cafe Central, Weinheim, Germany