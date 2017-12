WAY OF DARKNESS FESTIVAL 2018: FLESHCRAWL bestätigt

Am 5. und 6. Oktober 2018 wird die neue Auflage des WAY OF DARKNESS-Festivals in Lichtenfels stattfinden. Das ist zwar noch etwas hin, aber der erste Act steht bereits: die deutschen Death-Metaller FLESHCRAWL machen den Anfang des Billings. Tickets kann man bereits für 57 Euro (zzgl. Gebühren) bei cudgel.de erwerben.

