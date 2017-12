SUMMER BREEZE 2018: ESKIMO CALLBOY und ORDEN OGAN

Power und Core, eine wahrhaft typische typische Ergänzung für Dinkelsbühl 2018. Die beiden Bands reihen sich ein in: ALESTORM, AMARANTHE, ANNISOKAY, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, AT THE GATES, BACKYARD BABIES, BEARTOOTH, BEHEMOTH, BLACK DAHLIA MURDER, BLOODBATH, BROKEN TEETH, CANNIBAL CORPSE, DIRKSCHNEIDER, EISBRECHER, ESKIMO CALLBOY, GOATWHORE, J.B.O., JASTA, KADAVAR, KATAKLYSM, KORPIKLAANI, MISERY INDEX, MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN, ORANGE GOBLIN, ORDEN OGAN, ORIGIN, SALTATIO MORTIS, SOLSTAFIR, TANKARD, TOXIC HOLOCAUST, WOLFHEART.

summer breeze 2018 eskimo callboy orden ogan