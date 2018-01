WAY OF DARKNESS Festival 2018: ASPHYX bestätigt

Für das von POWERMETAL.de präsentierte am 05. und 06.10.2018 in der Stadthalle Lichtenfels stattfindende WAY OF DARKNESS Festival wurde die Death-Metal-Band ASPHYX bestätigt. Die Jungs um Frontschwein Martin van Drunen werden Lichtenfels erzittern lassen.



Wer sein Ticket noch nicht hat, kann es bestellen. Achtung: haltet euch bei den Schlafhallentickets ran, wer zuerst kommt malt zuerst.

