WENDIGO: Debütalbum

Am 03.03.2019 wird die norddeutsche Stoner-Rock-Band WENDIGO ihr Debütalbum veröffentlichen. Es trägt den Namen "Wasteland Stories" und ist die erste Veröffentlichung nach der in 2016 erschienenen EP "Initiation".



Die Tracklist des Albums liest sich so:



1. The Man With No Home

2. Desert Rider

3. Back In The Woods

4. Dagon

5. The Lonesome Gold Digger Pt. I

6. The Lonesome Gold Digger Pt. II

7. Iron Brew

8. Staff of Agony

9. Mother Road

