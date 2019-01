DE MORTEM ET DIABOLUM 2019: ASCENSION und ARROGANZ bestätigt

Das Festival DE MORTEM ET DIABOLUM feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltung im Berliner Columbia Theater statt. Dazu wurden jetzt mit ASCENSION und ARROGANZ die ersten beiden Bands bestätigt. Aktuell sind dazu bereits Early-Bird-Tickets erhältlich. Das Festival findet vom 13.12. bis 14.12.2018 statt

