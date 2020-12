WE ARE AMONG STORMS: Dänische Derblyriktradition

Freunde der 2014 leider verblichenen dänischen Band THE PSYKE PROJECT werden hier aufhorchen und hineinhorchen. WE ARE AMONG STORMS ist ein Trio aus Kopenhagen, gibt es seit 2018 und hat einen apokalyptischen Post Hardcore Sludge im garstigen Portfolio.

Neben Ex-Mitgliedern von THE PSYKE PROJECT wurzelt hier noch ein Musiker der Hardcorer EGLISE mit. Anfangs als Quartett unterwegs, nahm man im Gründungsjahr eine EP auf.

Nun folgt am 26.02.2021 über das Label Over The Under Records das Debütalbum "The I In We". Und das geht dann so: