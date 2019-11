WE SELL THE DEAD: Neues Album kommt im Februar 2020, erstes Video online

Seit 2016 treibt diese schwedische Formation bereits ihr Unwesen und hat 2018 mit "Heaven Doesn't Want You And Hell Is Full" durchaus erfolgreich debütiert.

Trotz des überdurchschnittlichen Arbeitspensums von so manchem Band-Mitglied (Gitarrist Niclas Engelin etwa ist bei IN FLAMES sowie der von ihm geführten Band ENGEL am Start und Sänger Apollo Papathanasio hat immer noch bei SPIRITUAL BEGGARS das Mikro inne) hat es das Quintett nun geschafft sein zweites Langeisen fertigzustellen.

Dieses trägt den Titel "Black Sleep", wird 21.02.2020 in die Umlaufbahn katapultiert und enthält folgenden Tracks:

1. Caravan

2. Across The Water

3. Black Sleep

4. Carved In Stone

5. The Light

6. Hour Of The Wolf

7. River In Your Blood

8. Nightmare And Dream

9. Scars In My Heart

10. Shallow Grave

Als ersten Vorgeschmack darauf hat die Band ein Video zu 'Across The Water' veröffentlicht: