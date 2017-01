WGT 2017: Weitere Bandbestätigungen

Für das Wave-Gotik-Treffen 2017 sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:



ESBEN AND THE WITCH (GB)

IANVA (I)

RED MECCA (S)

EDEN (AUS) - Europa-Premiere

VIRGIN IN VEIL (FIN)

LARRNAKH (H)

AH! KOSMOS (TR)

WIRES & LIGHTS (D)

MLADA FRONTA (F)

BFG (GB)



Das Wave-Gotik-Treffen 2017 findet vom 2. Juni bis 5. Juni 2017 in Leipzig statt.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de