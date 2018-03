WGT 2018: FRONT LINE ASSEMBLY, DIE KAMMER, HELDMASCHINE und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2018 in Leipzig sind die ersten Bands offiziell bestätigt worden.



Diese sind:



FRONT LINE ASSEMBLY (CDN)

ALL GONE DEAD (USA) - exklusives Europa-Konzert 2018

HEKATE (D)

BOY HARSHER (USA)

DIE KAMMER (D)

SCARLET AND THE SPOOKY SPIDERS (I)

FAIRYTALE (D)

MR. KITTY (USA)

HELDMASCHINE (D)

CESAIR (NL)



Das Festival findet vom 18. Mai bis 21. Mai 2018 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de