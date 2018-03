PRAYING MANTIS: Neues Album im Mai

Die NWoBHM/AOR-Veteranen PRAYING MANTIS sind knapp drei Jahre nach ihrem bärenstarken 2015er-Werk "Legacy" wieder mit neuen Noten am Start. Erneut über Frontiers Records wird am 11.05.2018 das zehnte reguläre Studioalbum "Gravity" in die Läden verfrachtet. Die Scheibe wird die folgenden Songs enthalten:

1. Keep It Alive

2. Mantis Anthem

3. Time Can Heal

4. 39 Years

5. Gravity

6. Ghosts Of The Past

7. Destiny In Motion

8. The Last Summer

9. Foreign Affair

10. Shadow Of Love

11. Final Destination

Hörproben und Möglichkeiten zur Vorbestellung sollten in Kürze kommen. Folgende Gigs der Gottesanbeterin sind bereits bestätigt:

28.04.2018 - Frontiers Rock Festival - Mailand, Italien

11.05.2018 - Courts Of Chaos Festival - Plozevet, Frankreich

10.08.2018 - Leyendas Del Rock - Villena, Spanien

05.10.2018 - New Cross Inn - London, England