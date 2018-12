WHEEL (FIN): Es dreht sich was. Rückwärts.

Die famosen finnischen Proggies von WHEEL, die mit "The Path" und "The Divide" bereits zwei großartige EPs veröffentlicht haben, veröffentlichen am 22. Februar 2019 ihr Debütalbum "Moving Backwards" via Umbrella Artist Production. Für Freunde von Bands wie SOEN, KARNIVOOL, ODDLAND, TOOL oder LEPROUS dürfte das hier ein echter Pflichttermin werden, auch wenn sich dieses Rad noch etwas melodischer dreht.



Einen Appetizer gibt es auch bereits. Er hört auf den Titel 'Vultures' und kann hier natürlich auch angetestet werden:







Darüber hinaus sind auch Tracklist und Coverartwork bereits bekannt:







Tracklist:

1. Vultures

2. Wheel

3. Tyrant

4. Up The Chain

5. Skeletons

6. Where The Pieces Lie

7. Lacking



Und wer dann noch mehr Eindrücke braucht, kann WHEEL auf Tour mit SOEN und GHOST IRIS begutachten. Hier macht der Tross halt:



11.03.19 Stockholm (SE)

12.03.19 Oslo (NO)

13.03.19 Copenhagen (DK)

14.03.19 Hamburg (DE)

15.03.19 Berlin (DE)

16.03.19 Aschaffenburg (DE)

17.03.19 Stuttgart (DE)

18.03.19 München (DE)

20.03.19 Hagen (DE)

21.03.19 Cologne (DE)

22.03.19 Eindhoven (NL)

23.03.19 Groningen (NL)

25.03.19 London (UK)

27.03.19 Grenoble (FR)

28.03.19 Barcelona (ES)

29.03.19 Madrid (ES)

30.03.19 Porto (PT)

31.03.19 Lisbon (PT)

02.04.19 Paris (FR)

03.04.19 Pratteln (CH)

04.04.19 Milano (IT)

05.04.19 Roma (IT)

06.04.19 Fabriano (IT)

