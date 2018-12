RHAPSODY OF FIRE mit neuem Lyric-Video, Album und Tour!

RHAPSODY OF FIRE veröffentlicht am 22.02.2019 das neue Album "The Eighth Mountain" via AFM Records. Es wird nach den Neueinspielungen auf "Legendary Years" (2017) das erste Album mit neuen Songs und dem neuen Sänger Giacomo Voli sein.

Schaut euch hier das Lyric-Video zum Track 'The Legend Goes On' an:

https://www.youtube.com/watch?v=tZe-vV-UKA0

Die bisherigen Tourdaten:

21/02/19 ES Barcelona

22/02/19 ES Madrid

23/02/19 ES Heavy Jaia Festival

24/02/19 FR Nantes

26/02/19 NL Enschede

27/02/19 NL Leiden

01/03/19 DE Essen

02/03/19 CH Pratteln

03/03/19 DE Osnabrück

04/03/19 BE Kortrijk

06/03/19 DE Munich

07/03/19 DE Mannheim

08/03/19 DE Leipzig

09/03/19 CZ Prague

10/03/19 AT Vienna

12/03/19 IT Milano

13/03/19 IT Bologna

