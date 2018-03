WHILE MY CITY BURNS: Debütalbum

Die isländische Metalcore/Post-Hardcore-Band WHILE MY CITY BURNS wird am 30.03.2018 via Wormholedeath / The Orchard / Aural Music Group ihr Debütwerk "Prone To Self Destruction" veröffentlichen.



Die Tracklist liest sich so:



1 Intro

2 New Beginnings

3 Alligator Char

4 Monument

5 Dear Dad

6 Stranger Things

7 You Know Who You Are

8 Heartbreaker

9 Wolves Are Among Us

10 Vivens Mortua

11 Where Do We Go From Here

12 Best of Me (Bonus Track)

13 Out of My Mind (Bonus Track)



Mit dem Video zum Song 'Vivens Mortua' gibt es einen ersten Eindruck.

Quelle: Wormholedeath Records Redakteur: Swen Reuter Tags: while my city burns prone to self destruction vivens mortua