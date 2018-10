WHISPERING SONS: Live-Stream des morgigen Releasekonzertes zum Debütalbum

m heutigen Freitag, 19.10.2018 ist das Debütalbum der belgische Post-Punk-Band WHISPERING SONS erschienen. "Image" wurde in einem langjährigen Prozess seit 2016 geschrieben, nachdem alle Mitglieder der Band gemeinsam nach Brüssel gezogen waren. Beeinflusst durch die Dynamik der Stadt Brüssel enthüllen die neuen Songs vor allem ein Gefühl von Entfremdung und Distanzierung.



"Image" beschreibt einen eher bewegungslosen Zustand, in dem das Beobachten über dem Handeln steht, spiegelt die Künstlichkeit der Dinge und versucht doch an Idealen festzuhalten. Unterstützt wird das Ganze durch das Artwork von Flor Maesen.



Am Samstag, den 20.Oktober wird die Band die neuen Songs auf Ihrer schon seit zwei Monaten komplett ausverkauften Release-Show im legendären Ancienne Belgique in Brüssel präsentieren und von dort aus ihre große Europa-Tournee starten. Das Heimspiel wird auch als Live-Stream online verfügbar sein.



Für die "Image"-Tour sind folgende Bands bestätigt:



31.10.2018 NL-Amsterdam Sugar Factory

02.11.2018 Berlin Urban Spree

03.11.2018 Bochum Kulturbahnhof

09.11.2018 Köln Gebäude 9

10.11.2018 B-Namur Belvédère

21.11.2018 F-Paris Olympic Café

23.11.2018 CH-Olten Coq d`Or

24.11.2018 I-Turin Padiglione 14

25.11.2018 I-Vignola Circolo Arci Ribalta

27.11.2018 H-Budapest Dürer Kert

28.11.2018 A-Wien Rhiz

29.11.2018 CZ-Prag Meetfactory

01.12.2018 B-Genk Sinner´s Day

08.12.2018 B-Turnhout Club Kuub

14.12.2018 B-Gent De Centrale

18.01.2019 Hannover Lux

19.01.2019 Franfkurt Das Bett

20.01.2019 Hamburg Hafenklang

26.01.2019 Leipzig Moritzbastei

02.02.2019 B-Hasselt Muziekodroom

08.03.2019 B-Brugge Cactus Club

29.09.2019 GB-Leicester Darker Days 2019

