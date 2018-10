EVERGREY: Neues Album

Die Mannen um Tom S. Englund werden am 25. Januar 2019 ihr mittlerweile 11. Studioalbum veröffentlichen. EVERGREY hat das Baby auf den Namen "The Atlantic" getauft und erscheint bei AFM Records. Wir freuen uns.

01. A Silent Arc

02. Weightless

03. All I Have

04. A Secret Atlantis

05. The Tidal

06. End Of Silence

07. Currents

08. Departure

09. The Beacon

10. This Ocean