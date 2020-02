WHITE STONES mit neuem Lyrik-Video

Bei WHITE STONES handelt es sich um ein Death Metal Solo-Projekt von OPETH-Bassist Martin Mendez, dessen Debüt Album namens “Kuarahy” (ausgesprochen wie Kwa-Ra-Hee) am 13. März über Nuclear Blast erscheinen wird! Heute veröffentlicht die Band ein Lyric Video zur zu dem Stück 'Drowned In Time'.







Die Trackliste von "Kuarahy" liest sich folgendermaßen:

1.Kuarahy (1:24)

2.Rusty Shell (4:25)

3.Worms (3:57)

4.Drowned In Time (5:17)

5.The One (4:34)

6.Guyra (4:45)

7.Ashes (4:04)

8.Infected Soul (5:59)

9.Taste Of Blood (4:10)

10.Jasy (2:48)

"Kuarahy" kann auf CD, LP und digital im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.