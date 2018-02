WIEGEDOOD mit Titeltrack des neuen Albums

Belgiens Black Metaller WIEGEDOOD veröffentlichen mit "De Doden Hebben Het Goed III" ads dritte und finale Album ihrer Trilogie. Für diese Scheibe haben sie bei Century Media unterschrieben und die Dortmund der werden die Scheibe am 20.04. weltweit veröffentlichen.

Hier ist ein Video zum Titeltrack:

Ab Mai geht es dann auf Tour, auf der es auch ein paar Termine im deutschsprachigen Raum geben wird:

16.05.18 (NL) Groningen - Vera

17.05.18 (NL) Utrecht - Doomstad @ Ekko

18.05.18 (LUX) Eindhoven - Dynamo

19.05.18 (UK) Birmingham - The Asylum

20.05.18 (UK) Bristol - The Exchange

21.05.18 (UK) Leeds - Brudenell Social Club

22.05.18 (UK) London - The Black Heart

24.05.18 (BE) Kortrijk - De Kreun (DDHHGIII album release show)

27.05.18 (FR) Percey-Le-Pautel - Outch! Festival

01.06.18 (IT) Milan - Ligera

02.06.18 (IT) Bologna - Freakout Club

03.06.18 (AT) Vienna - Arena

04.06.18 (SK) Bratislava - Fuga

05.06.18 (HUN) Budapest - Durer Kert

06.06.18 (DE) Dresden - Beatpol

07.06.18 (DE) Berlin - Cassiopeia

08.06.18 (DE) Hamburg - Uebel & Gefährlich

09.06.18 (DK) Copenhagen - KB18

11.06.18 (NO) Oslo - Blä

12.06.18 (DK) Aalborg - 1000Fryd

13.06.18 (DE) Kiel - Alte Meierei

14.06.18 (DE) Darmstadt - Oetinger Villa

15.06.18 (DE) Stuttgart - Juha West

16.06.18 (DE) Cologne - MTC