UNANIMATED unterschreibt für ein neues Album

Neun Jahre nach dem hochgelobten "In The Light Of Darkness" haben die Schweden UNANIMATED mal wieder von sich hören lassen. Sie haben gerade bei Century Media einen Vertrag über drei Alben abgeschlossen und wollen sich jetzt ins Studio begeben um noch im Herbst das neue Album veröffentlichen zu können. Danach soll noch eine Tour folgen.

Für Peter Stjärnvind trommelt seit 2011 Anders Schultz von UNLEASHED bei UNANIMATED, ansonsten ist das Line Up wie beimn letzten Album:

Richard Cabeza – bass

Anders Schultz – drums

Johan Bohlin – guitars

Jonas Derouche – guitars

Micke Broberg – vocals