WITCHBOUND-Gitarrist Martin Winkler ist verstorben

Wie die vor einigen Jahren aus dem Erbe des verstorbenen STORMWITCH-Gitarristen Lee Tarot (Harald Spengler) entstandene schwäbische Band WITCHBOUND über Facebook mitteilte, ist ihr Gründungsmitglied und Gitarrist Martin Winkler vor wenigen Tagen verstorben. Die Band hat bisher über die näheren Umstände keine Angaben gemacht und bittet um Verständnis dafür, dass sie wegen des schweren Verlustes derzeit keine Fragen beantworte und noch nicht sagen könne, wie es mit WITCHBOUND weiter gehen wird.

Auch wir, die Redaktion von Powermetal.de, sind von der Nachricht vom Tode Martin Winklers erschüttert. Martin hat uns über viele Jahre mit seiner Musik, sei es früher mit STORMWITCH, wo er am Comeback-Album "Dance With The Witches" (2002) und dessen Nachfolger "Witchbound" (2004) beteiligt war, oder zuletzt mit WITCHBOUND und dem tollen Debüt "Tarot's Legacy" (2015), sowie mit seinem positiven Auftreten auf und neben der Bühne sehr viel gegeben, wofür wir ihm dankbar sind.

Ruhe in Frieden, Martin!