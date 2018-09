WITHIN TEMPTATION: Video zu 'The Reckoning' veröffentlicht

Die Band WITHIN TEMPTATION um Frontfrau Sharon den Adel wird am 14.12.2018 ihr siebtes Studioalbum "Resist" veröffentlichen. Zur ersten Single 'The Reckoning' wurde jetzt das Video veröffentlicht. Bei diesem Song ist Jacoby Shaddix (PAPA POACH) mit am Start.



Sharon den Adel sagt zum Album folgendes: ""Resist" ist ein echter Meilenstein für uns. Ohne "Resist" wäre Within Temptation nicht mehr hier. Bei diesem Album haben wir uns von moderner Musik inspirieren lassen und dem Ganzen dann ein eigenes Gesicht gegeben – ein sehr düsteres Gesicht. Manchmal hat man das Gefühl, dass der heutigen Popmusik das Rebellische fehlt.

Unser wichtigstes Anliegen war es deshalb, Teile aus Musikstücken zusammenzutragen, die uns gefielen und diesen so stark wie möglich eine raue Note zu verpassen – und damit eine überraschend neue musikalische Welt zu erschaffen, die heftiger, schmutziger und futuristischer als alles ist, was wir bisher kreiert haben. "Resist" ist unsere neue Interpretation von Metal: Wir wollen moderner Musik ihre rebellische Seite zurückgeben."









Die Europatournee zu "Resist" beginnt im Oktober und führt die Band durch 18 Länder. Für 2019 sollen weitere Termine folgen.



Für Deutschland sind folgende Termine bestätigt:



19.11.18 Köln, Palladium

08.12.18 Berlin, Columbiahalle

09.12.18 Hamburg, Mehr! Theater

16.12.18 Ludwigsburg, MHP Arena

17.12.18 München, Zenith

18.12.18 Frankfurt, Jahrhunderthalle

