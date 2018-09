Die Altessener Thrash-Metal-Urgesteine DARKNESS veröffentlichen am 12. Oktober via Massacre Records ihr neues "First Class Violence" betiteltes Album. Nun gibt es mit dem coolen Titelsong einen ersten offiziellen Video-Clip daraus zu bestaunen. Youtube.

