WITH THE DEAD doomt zum zweiten Mal

Rise Above Records ist das Label von Ex-CATHEDRAL-Bandkopf Lee Dorian. Hat jemand erwartet, dass der das Singen lassen würde? Nicht wirklich. Deswegen wird auch am 22. September die zweite Langrille der Doomster WITH THE DEAD erscheinen, die den schönen Titel "Love From With The Dead" tragen wird. Hier ist die Trackliste:

1. Isolation

2. Egyptian Tomb

3. Reincarnation of Yesterday

4. Cocaine Phantoms

5. Watching the Ward Go By

6. Anemia

7. CV1

Leider gibt es noch nichts zu hören, also lauschen wir einfach nochmal 'Crown Of Burning Stars' vom Debütalbum: Youtube.