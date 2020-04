WOLFHEART: Neues Video

Kürzlich veröffentlichte die finnische Band WOLFHEART ihr neues Album "Wolves Of Karelia". Passend dazu gibt es nun ganz frisch ein Video zum Song 'Reaper'. Das Performance-Video stammt vom virtuellen Konzert, das die Band um Tuomas Saukkonen letzten Donnerstag exklusiv für die Ticketkäufer dieses Events gespielt hat.

"Wolves of Karelia" Tracklist:

1. Hail Of Steel

2. Horizon On Fire

3. Reaper

4. The Hammer

5. Eye Of The Storm

6. Born From Fire

7. Arrows Of Chaos

8. Ashes



WOLFHEART:

Tuomas Saukkonen: Guitar, Vocals

Joonas Kauppinen: Drums

Lauri Silvonen: Bass, Backing Vocals

Vagelis Karzis: Session Guitar