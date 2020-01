WOLFPAKK macht gemeinsame Sache mit MICHAEL BORMANN

WOLFPAKK veröffentlicht am 24. Januar ihr fünftes Album mit dem Titel "Nature Strikes Back", bei welchem sie sich bekanntermaßen wieder jede Menge an internationalen Hard Rock und Heavy Metal Musiker mit ins Boot holten. Einen ersten Vorgeschmack könnt ihr euch nun selbst mit dem aktuellen Video zu 'Lone Ranger' verschaffen, bei dem Michael "The Voice" Bormann seine goldenen Stimmbänder zur Verfügung stellte. YouTube.

