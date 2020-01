THOMAS GODOJ kommt: Mit und ohne Strom.

THOMAS GODOJ kann es, egal ob mit oder ohne Strom. Sowohl laut und energisch rockend als auch leise und einfühlsam im rein akustischen Gewand ist GODOJs Musik eine Ohrenweide, sowohl anspruchsvoll als auch eingängig.



Der fleißige Musiker ist momentan mal wieder auf Tour, zunächst einmal sanft im "V'Stärker Aus"-Format (in Anlehung an sein erfolgreiches Akusikalbum "V'Stärker Aus") und dann mit Strom auf einer "Best Of"-Tour.



Obendrein startet THOMAS GODOJ am 08.05.2020 seine nächste Crowdfunding-Kampagne via Startnext für sein kommendes achtes Studioalbum. Wer mehr darüber erfahren möchte, findet hier Informationen. Ein ausführliches Interview mit Thomas findet sich auch auf diesen Seiten, und zwar hier.



Dies sind die Daten für die kommenden Live-Shows:



"V'Stärker Aus"-Tour featuring Chris Kramer & BeatboxnBlues:



09.01.2020, Stage Club, Hamburg

10.01.2020, Hot Jazz Club, Münster

11.01.2020, Mehrzweckhalle Scherfede, Warburg OT Scherfede

16.01.2020, Unterirdische Welten, Dresden

17.01.2020, Das Rind, Rüsselsheim

18.01.2020, Ducsaal, Burgstraße 2, Freudenburg

24.01.2020, Winzerverein Lantershofen

01.02.2020, Freiheit 15, Berlin

07.02.2020, Mauerwerk, Herrenberg

08.02.2020, Isar-Post, München





Best-Of-Tour:



26.03.2020 - Oberhausen - Kulttempel

27.03.2020 - Frankfurt - Das Bett

03.04.2020 - Wunstorf - Küsters Hof

04.04.2020 - Lübeck - Rider Café

