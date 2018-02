WRONG hat das neue Album fertig und zeigt das erste Video

Mit "Feel Great" hat WRONG sein neues Album fertig und wird es am 13. April über Relapse Records veröffentlichen. Hinter der Band aus Miami stecken aktuelle und ehemalige Mitglieder von TORCHE, CAPSULE und KYLESA. Die Scheibe kommt mit dieser Tracklist:

1. Errordome

2. Culminate

3. Pustule

4. Nice Job

5. Feel Great

6. Upgrade

7. Crawl Instead

8. Come Apart Mend

9. Zero Cool

10 Gape

11. Anaerobic

Mit 'Culminate' hat man auch gleich einen Song ausgekoppelt und ein Video dazu veröffentlicht: