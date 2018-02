SUSPERIA: Neues Video 'My Darkest Moment'

SUSPERIA veröffentlicht über Agonia Records am 16.03.2018 mit "The Lyricist" das erste Album seit neun Jahren, wer gespannt ist, wie sich die Norweger anno 2018 anhören, kann sich HIER zum offiziellen Video vom Song 'My Darkest Moment' eine Meinung bilden.

Die Tracklist beinhaltet neun Tracks:

01. I Entered

02. Heretic

03. The Lyricist

04. My Darkest Moment

05. Day I Died

06. Void

07. Feed The Fire

08. Whore Of Man

09. Come Alive