Wacken 2019: Es geht los. Auch im Streaming.

Folgt man der jüngsten Pressemitteilung des weltgrößten Metal-Festes, so reisen bereits seit gestern die Wackenbesucher in Scharen an. Am Donnerstag, den 01.08.2019 geht es dann planmäßig auch mit den offiziellen Bands los, aber um die Wartezeit auf den offiziellen Start zu verkürzen, wird es ab Mittwoch auf der Wasteland Stage erneut der Wasted Wednesday mit ein Thrash und Speed Metal Billing geben. Auf der History Stage wird ab Mittag dann die Wacken Metal Battle freundschaftlich zwischen extrem spannenden internationalen Nachwuchsbands ausgefochten.

Ausserdem haben die Veranstalter eine so genannte Anreiseampel eingerichtet, die man hier finden kann.

Und wer keine Karte für das zum 13.Mal nacheinander ausverkaufte Festival hat oder keine Lust auf 75.000 andere Menschen oder wem zu warm ist, der kann das Wacken live im Stream bei 3SAT oder bei Magenta Musik verfolgen.