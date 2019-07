THE HOUNDS OF HASSELVANDER bei Rock Saviour Records

Joe Hasselvander, Multiinstrumentalist aus Washington D.C. und wahres Urgestein der Doom- und Metalszene der US-Ostküste, der besonders als langjähriger Drummer von PENTAGRAM und RAVEN sowie DEATH ROW und DEVIL CHILDE bekannt geworden ist, wird uns mit seiner eigenen Band THE HOUNDS OF HASSELVANDER schon bald wieder heimsuchen. Er hat eine neu formierte, schlagkräftige Truppe um sich versammelt, zu der auch ex-ATTACKER-Frontmann Bob Mitchell am Mikro, Bassist Brian Callin und Schlagzeuger Robert V. Ives gehören. Ein viertes reguläres Studioalbum ist in den Startlöchern und dieses wird, wie schon einige frühere Scheiben, über Rock Saviour Records / Iron Pegasus erscheinen, Weitere Informationen sollen schon bald folgen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Foto: Frank Jäger (Archiv)