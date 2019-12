Wacken Open Air 2020: Adventskalender bringt SALTATIO MORTIS, NEW MODEL ARMY, SVARTIDAUÐI und weitere Bands mit

Im Online-Adventskalender des Wacken Open Airs 2020 haben sich wieder einige Bands versteckt.



Heute waren dort zu finden:

SALTATIO MORTIS

NEW MODEL ARMY

STRATOVARIUS

SVARTIDAUÐI

L.A. GUNS

RUSSKAJA

RECTAL SMEGMA

SURGICAL STRIKE

IMPLORE

NOTHGARD

BUTCHER BABIES

LUCIFER

MISTER MISERY



Thomas Jensen kommentiert: "Wir freuen uns, zur Feier des Tages unter anderem solch musikalische Highlights wie NEW MODEL ARMY, SALTATIO MORTIS und STRATOVARIUS ankündigen zu können", sagt der Festival-Mitgründer und Veranstalter. "Aber auch für Freunde anderer Stilrichtungen der harten Musik sollten sich diverse Leckerbissen unter den Neuzugängen finden. Falls heute doch jemand gefühlt leer ausgeht, können sich die Betroffen aber schon auf die nächsten großen Bandwellen im Advent und an Heiligabend freuen."



Im traditionellen Wacken Open Air Adventskalender werden in dem in diesem Jahr nicht wie gewohnt täglich neue Bands ankündigt, sondern unten anderem auch Preise von Merchandise über Gutscheine bis zu Unterhaltungstechnik verlost.



Seit dem 1. Dezember wurden dort folgende Neuzugänge für das 31. Wacken Open Air (in alphabetischer Reihenfolge) bestätigt: ATTIC, AVATARIUM, BOKASSA, DEVIN TOWNSEND, FIELDS OF THE NEPHILIM, GRAVE DIGGER (40th Anniversary Show), MICHAEL MONROE, NYTT LAND, THE OTHER, SUICIDAL ANGELS, UNLEASH THE ARCHERS, VISIONS OF ATLANTIS und WORMROT.



Das ausverkaufte WOA findet vom 30.7. bis 01.8.2020 statt.

