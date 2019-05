Weltkriegs-Experten mit neuem Video

Die ukrainischen Death-Metaller 1914 haben ein Video zu 'C’est mon dernier pigeon' veröffentlicht. Anlass ist der Re-Release des Albums "The Blind Leading The Blind", das von Napalm Records am 31.05. wieder auf den Markt gebracht wird. Die Erstauflage des am 11.11.2018 veröffentlichten Albums war bereits ausverkauft.

Hier ist das Video: