MORDOR: Frühwerke kommen neu

Um Bonustracks der frühen Demos und Linernotes erweitert werden die beiden Alben "Hogar, Dulce Hogar" (1994) und "¿Evolución?..." (1997) der Crossover-Band aus Spanien am 28. Mai über Extreem Music neu veröffentlicht werden. Hören wir doch mal rein in 'Enterrado Vivo': Youtube.

Und hier ist 'Horizontes Vacios': Youtube.

Hier sind die Tracklisten:

"Hogar, Dulce Hogar"

1. Enterrado vivo

2. Cría cuervos

3. Jodiendo Funky

4. Sólo es amor

5. Más estrellas que en el cielo

6. ¡Voy a volar!

7. Sherezade

8. Sanguijuelas

9. Veredicto

10. Meninos da Rua

11. Saca el Güisky Cheli

12. Cruciform Blade [Demo '92]

13. Spirits of the Night [Demo '92]

14. In My Brain [Demo '92]

15. Friendship [Demo '92]

"¿Evolución?..."

1. Entrada

2. Nuestro Mundo

3. Guerra Probeta

4. Tentando a la Muerte

5. J.A.S.P.

6. Horizontes Vacíos

7. Cagontóquetecagas

8. Canción de Odio

9. Prepotencia

10. Páginas en Blanco

11. Gracias Mamá

12. Gritos Ahogados

13. Blanco y Negro

14. Salida

15. ¡Voy a Volar! [Demo '93]

16. Una Plegaria por los Inocentes [Demo '93]

17. Odioso Carnaval [Demo '93]

18. ¿Qué Puedo Hacer? [Demo '93]