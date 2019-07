Wieder einmal landet der Adler bei SAXON

Noch dreimal schlafen, und dann erscheint an diesem Freitag, dem 2. August das neue Livealbum von SAXON, "The Eagle Has Landed 40 Live". Mit diesem umfangreichen Tripelalbum begeht die Band um Biff Byford und Paul Quinn das 40. Jubiläum ihrer Profikarriere. Aufgenommen wurde es bei verschiedenen Tourneen von 2007 bis 2018. Natürlich wird in den nächsten Tagen eine Rezension bei POWERMETAL.de folgen. Um die Wartezeit zu verkürzen, kann man sich bei YouTube einen Liveclip von '747 (Strangers In The Night)' anschauen.





