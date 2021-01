YAWNING SONS: Transatlantische Beziehungen harmonisiert

Die beiden Bands YAWNING MAN aus Kalifonien und SONS OF ALPHA CENTAURI aus England haben sich wieder zum Projekt YAWNING SONS zusammengefunden und legen nach dem Debüt ""Ceremony to the Sunset" von 2009 und einer Dekade Pause ein neues Album über Ripple Music vor.

"Sky Island" wird am 26.03.2021 erscheinen. 'Shadows And Echoes' davon ist bereits hier hörbar. Getragene weite Klänge mit der Gastsängerin Wendy Rae Fowler, die schon Mark Lanegan und die QUEENS OF THE STONE AGE stimmlich begleitete.