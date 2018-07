2016 vereinten sich Jon Anderson, Trevor Rabin und Rick Wakeman und feierten mit einer Reihe von Konzerten das musikalische Erbe von YES – angefangen von den 1970er Jahren bis in die 1990er. Anfang 2017 präsentierte Yes, featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman, die spektakuläre Liveshow in Großbritannien. Das ausverkauftes Konzert im Apollo Manchester wurde für die Nachwelt festgehalten. Die Setlist kann sich sehen lassen:



01. Orchestral arr. Perpetual Change (Rabin) / Cinema (Rabin/Kaye/Squire/White) / Perpetual Change (Anderson/Squire)



02. Hold On (Rabin/Anderson/Squire



03. I've Seen All Good People: (i) Your Move (ii) All Good People (Anderson/Squire)



04. Lift Me Up (Rabin/Squire)



05. And You & I (i) Cord Of Life (ii) Eclipse (iii) The Preacher, The Teacher (iv) Apocalypse (Anderson/Bruford/Howe/Squire



06. Rhythm Of Love (Rabin/Anderson/Kaye/Squire/White)



07. Heart Of The Sunrise (Anderson/Bruford/Squire)



08. Changes (Rabin/Anderson/White)



09. Long Distance Runaround (Anderson) / The Fish (Schindleria Praematurus) (Squire)



10. Orchestral Shade (Rabin) / Awaken (Anderson/Howe)



11. Make It Easy (Rabin) / Owner Of A Lonely Heart (Rabin/Anderson/Howe/Squire)



12. Roundabout (Anderson/Howe)





YES, featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman: "50th Anniversary - Live At The Apollo" erscheint am 7. September , gefilmt in HD, als DVD, Blu-ray, 2CDs & 3LPs.



Im August und September kann man YES noch auf den Bühnen Europas und Nordamerikas sehen.

Quelle: Promoteam Schmitt & Rauch Redakteur: Tommy Schmelz Tags: yes 50th anniversary - live at the apollo