ZAKK SABBATH - Vertigo

Am 4. September wird die BLACK SABBATH Cover-Band ZAKK SABBATH als Hommage an ihre metallischen Vorfahren das Album "Vertigo" via Magnetic Eye Records herausbringen. Es gründet auf dem Release des Debütalbums "Black Sabbath" vor 50 Jahren auf Vertigo Records.



Bandmitglieder sind Gitarrist/Sänger Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), Bassist Blasko (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) und Drummer Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE).

