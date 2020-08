LONEWOLF enthült Artwork und Trackliste von

"Division Hades" ist das mittlerweile 10. LONEWOLF-Album und soll deshalb natürlich etwas ganz Besonderes sowohl für die Fans als auch die Band sein. Deshalb hat die Truppe um Oberwolf "Jens Wolf Börner" dem CD Digipak eine komplette Bonus-CD namens "Into The Past We Ride" beigelegt, welche alte Songs und Raritäten enthält, die von einem ganz speziellen Line-Up neu eingespielt wurden. Erscheinen wird das Ganze am 25. September nicht nur im schicken Digipack sondern zusätlich auch in limitierter Vinyl-Auflage und als Download.

CD 1 – Division Hades

1. The Last Goodbye

2. The Fallen Angel

3. Division Hades

4. Manilla Shark

5. Underground Warriors

6. To Hell And Back (InstruMETAL)

7. Alive

8. Lackeys Of Fear

9. Silent Rage

10. Drowned In Black

ALBUM LINE-UP

Jens Börner - Vocals & Guitars, Damien Capolongo - Guitars, Rikki Mannhard - Bass, Bubu Brunner - Drums



CD 2 – Into The Past We Ride

1. The Call (Intro)

2. Into The Battle We Ride

3. The Dark Throne

4. Towards The Light

5. Forgotten Shadows

6. The Forgotten Valley Of Hades

7. 1789

8. Witch Hunter

9. Sorcery

10. Erik The Red

BONUS CD LINE-UP

Jens Börner - Vocals, Dryss Boulmédaïs - Guitars, Lead Guitar & Bass, Bubu Brunner - Drums