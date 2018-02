ZEKE nach 14 Jahren mit einem neuen Album

Seattles Punks ZEKE veröffentlichen mit "Hellbender" ihr erstes Album nach 14 Jahren am 30. März über Relapse Records. Die Songs 'Working Man', 'Hellbender' und County Jail' könnt ihr hier schon hören:

Das Album wird diese Tracklist haben:

All The Way

Two Lane Blacktop

On The Road

Working Man

Hellbender

County Jail

Burn

Goin’ Down

White Wolf

AR-15

Cougar Rock

Devil’s Night

Ride On

Redline

Big Rig

Ansonsten kommt ZEKE dann auch auf große Tour durch Europa und macht bei uns an folgenden Orten Halt:

Mar 31 Bremen, DE Tower

Apr 08 Kiel, DE Schaubude

Apr 09 Hamburg, DE Hafenklang

Apr 11 München, DE Rote Sonne

Apr 24 Berlin, DE Bi Nuu

Apr 25 Essen, DE Dont Panic

Apr 26 Köln, DE TBD

Apr 28 Hagen a.T.W., DE Stockrock

May 05 Kassel, DE K19