MISERY INDEX mit neuer Single

Mit 'I Disavow' hat MISERY INDEX gestern eine neue Single veröffentlicht, die Appetit auf das neue Album machen soll. Die Death Metaller aus Maryland, USA, werden sich noch dieses Frühjahr ins Studio begeben um den Nachfolger zu "The Killing Gods" aufzunehmen. Dieser wird dann wieder bei Season Of Mist veröffentlicht.



'I Disavow' gibt es über Bandcamp als digitale Version und in Europa über The Other Records als 7" Single. Die B-Seite besteht übrigens mit 'Wasteed Away' aus einem NAILBOMB Cover.