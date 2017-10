ZEPHYRA mit neuer Single!

Gut ein Jahr nach dem zweiten Album "As The World Collapses" hat das schwedische Melodic-Death-Metal-Quartett ZEPHYRA ihre neue Single 'The Darkest Black' veröfffentlicht. Wie es sich für eine Single heutzutage gehört, wurde natürlich auch ein neues Video veröffentlicht. Dieses könnt ihr euch hier ansehen.

Ein neues Album ist derzeit in der Mache. Wann dieses auf die Menschheit losgelassen werden soll ist noch nicht bekannt.