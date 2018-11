Zwei Re-Releases mit Carmine Appice und Rick Derringer

Die beiden Namen sind im Rock natürlich ein Zungenschnalzen wert. Gleich zwei Scheiben mit den beiden Künstlern an Schlagzeug und Gitarre werden am 7. Dezember über Metalville erneut verfügbar gemacht. Da ist zum einen die erstmals 1993 erschienene Scheibe "Party Tested" des Projektes DNA und zum anderen "The Sky Is Falling", das 2001 unter dem Namen "Doin' Business As..." für DBA veröffentlicht wurde. Bei letzterer ist zusätzlich noch VANILLA FUDGE-Bassist Tim Bogert mit von der Partie. Beide Alben erscheinen im Digipak.

