Zweite ARCH/MATHEOS-Scheibe im Mai

Metal Blade hat das neue Album "Winter Ethereal" der beiden metallischen Großmeister Jim Matheos und John Arch für den 10. Mai angekündigt. Die Band verspricht ein vielfältiges Album:

“Das liegt daran, dass wir unsere Komfortzonen bis zu einem gewissen Grad verlassen haben, teils freiwillig und teils gezwungenermaßen“, erklärt Matheos. “Da wir schon so oft zusammengearbeitet haben, könnten wir schnell zu routiniert in unserer Vorgehensweise werden, doch ich schätze, uns beiden war daran gelegen, Neuland zu beschreiten.” Arch stimmt zu und ergänzt: “Die Songs unterscheiden sich erheblich voneinander, nichts klingt repetitiv. Es ist kein Konzeptalbum, doch wenn man es sich von Anfang bis Ende anhört, entsteht der Eindruck, die Stücke würden zusammenhängen. Es lässt sich schwerlich beschreiben, aber bei einer Spielzeit von über einer Stunde dürften mir die Fans wohl dahingehend beipflichten, dass es ein echtes Hörerlebnis ist.“

Eine erste Hörprobe gibt es in Form des Videos zu 'Straight And Narrow': Youtube.

Hier ist die Trackliste:

1. Vermilion Moons

2. Wanderlust

3. Solitary Man

4. Wrath of the Universe

5. Tethered

6. Straight and Narrow

7. Pitch Black Prism

8. Never in Your Hands

9. Kindred Spirits

Das Album wurd als Digipak-CD und in verschiedenen Vinylausgaben erhältlich sein.