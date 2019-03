STORMHAMMER: Lyrik-Video mit neuem Sänger

In München steht nicht nur ein Hofbräuhaus, sondern dort wird auch schon seit vielen Jahren erfrischender Heavy Metal fabriziert wie hier im Falle STORMHAMMER. Derer Album Nummer sieben, mit dem Titel "Seven Seals", erscheint übrigens am 24. Mai. Zu hören gibt es fast schon traditionell einen neuen Sänger. Wer wissen möchte, wie sich dieser anhört, hat mit dem Lyrik-Video zu 'Prevail' die Möglichkeit dazu. YouTube.

