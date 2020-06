[EVERTRAPPED] mit Making of 'Sorrow'

Vom kanadischen Melodic-Death-Quintett [EVERTRAPPED] gibt es bei YouTube ein Making-of zum Videoclip von 'Sorrow (Nothing More In Between)', der Eröffner des aktuellen Albums "The Last Extinction".





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: evertrapped sorrow nothing more in between the last extinction making of