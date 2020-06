IRON ANGEL - viertes Album im Oktober, neues Video vorab

Am 02.10.2020 erscheint mit "Emerald Eyes" das neue und vierte Album der deutschen Speed-Metal-Veteranen IRON ANGEL über Mighty Music, und als Vorgeschmack hierauf gibt es bereits die neue Single 'Sands Of Time' bereits auf YouTube zu bestaunen und klingt nach ziemlich alter Schule:





Die neue Scheibe wird die folgenden Songs enthalten und als Vinyl, auf CD und digital erhältlich sein - Vorbestellungen sind bereits möglich:



01. Sacred Slaughter

02. Descend

03. Sands Of Time

04. Demons

05. What We're Living For

06. Emerald Eyes

07. Fiery Winds Of Death

08. Sacrificed

09. Bridges Are Burning

10. Heaven In Red

11. Dark Sorcery

Line-up:



Dirk Schröder: Gesang

Didy Mackel: Bass

Maximilian Behr: Schlagzeug

Robert Altenbach: Gitarre

Nino Helfrich: Gitarre