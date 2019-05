neues Video von BROTHERS OF METAL

Die offensichtlich sehr trinkfreudigen Geschwister des wahren Metalls haben ihrem eingeweihten Inner Circle ein Video der Extraklasse kredenzt: 'The Mead Song' thematisiert überraschenderweise den Konsum von hochprozentigem Honigwein, was durch markige Bildaufnahmen des Trinkvorgangs unterstützt wird. Party hard!

Quelle: AFM-Records Redakteur: Jakob Schnapp Tags: brothers of metal mead song metal heavy metal met afm wikinger