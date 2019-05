DRACONIAN REMAINS - Videopremiere von 'Paladin'!

Die Heavy Metaller DRACONIAN REMAINS aus Balingen wollen demnächst ihr zweites Album "The First Crusade" veröffentlichen, POWERMETAL.de freut sich, in Zusammenarbeit mit Nauntown Music, ihr neues Lyric-Video zum Track 'Paladin' präsentieren zu können:

https://www.youtube.com/watch?v=IVpt4081Rnk

Weitere Infos über DRACONIAN REMAINS gibt's auch hier: https://www.facebook.com/DraconianRemains

