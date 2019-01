1349 - Hörprobe zur neuen Single veröffentlicht

Am 05.04.2019 wird über Season Of Mist eine neue 10"-Vinyl-Single der norwegischen Schwarzmetaller 1349 in die Läden kommen, welche neben dem Titelstück 'Dødskamp' eine Liveversion von 'Atomic Chapel' enthalten wird. Die Single wird sowohl in digitaler Form erscheinen, als auch als 10"EP in schwarzem und goldenem Vinyl zu je 500 Stück.



Das Werk ist eine Kooperation mit dem Edvard-Munch-Museum und verschiedenen norwegischen Kulturverbänden, in deren Rahmen fünf Bands aus unterschiedlichen Genres die musikalische Interpretation eines Werkes des Malers Munch erschaffen sollten.



Man hört 'Dødskamp' - mit dem sich die Band eben Munchs Gemälde 'Todeskampf' widmet - dann auch zu jeder Zeit an, dass es sich nicht um ein typisches 1349-Stück handelt, und dass es durchaus eine besondere Rolle im Schaffen der Band einnimmt. Doch lauschet selbst:

Weitere Informationen:

https://som.lnk.to/1349Dodskamp

https://www.facebook.com/1349official/

